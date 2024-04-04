Кулеба: страны НАТО поищут системы ПВО для Украины

Больше всего нужны те, которые будут сбивать баллистические ракеты

Страны НАТО поищут системы ПВО для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что очень просил союзников об этом. По информации РИА Новости, заявление прозвучала во время встречи по случаю 75-летия Альянса в Брюсселе.

По мнению Кулебы, лучшими комплексами являются Patriot. Так как они могут сбивать баллистические ракеты. Поэтому союзники будут предпринимать попытки, чтобы найти для Киева "дополнительные системы".

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский ранее посетовал, что ВСУ не хватает оружия и боеприпасов. Поэтому приходится переходить к стратегической обороне. Владимир Зеленский также сетовал на отсутствие артиллерии.

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