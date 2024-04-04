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Доля доллара в мировых расчетах сократилась до минимума

17:45
  • четверг
  • 04 апреля 2024

В расчетах через SWIFT доля составляет 46,65 процента

Доля доллара в межбанковских международных расчетов уменьшилась до минимума. При этом валюта остается самой востребованной в мире. Об этом пишет РИА Новости.

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Отмечается, что при платежах в системе SWIFT доля американской валюты в феврале составила 46,56%. Это на 0,08 процентных пункта меньше, чем месяцем ранее. Вторая по популярности валюта – евро. Ее доля выросла до 23,25%. При этом уже больше полугода она колеблется у своего исторического минимума. Упала и доля юаня – всего 4%, что на 0,51 процентный пункт ниже прошлого месяца.

Вырос удельный вес йены. Также в десятку самых популярных валют вошли: канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары, а также тайский бат.

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