Путин дал старт работе молодежных центров в 12 регионах

Каждый центр будет иметь уникальное направление

Владимир Путин в четверг дал старт работе молодежных центров сразу в 12 регионах страны. Все они созданы не для разовых акций и форумов, а для круглогодичной образовательной работы.

Каждый центр будет иметь уникальное направление - от волонтерства до государственного управления. Реализовать свои амбиции здесь смогут десятки тысяч молодых людей со всей страны. Содержание программы планируют расширить, повысится и их доступность.

В ближайшее время подобные центры откроют также в Запорожской и в Херсонской областях. В итоге во всех Федеральных округах талантливая молодежь получит больше возможностей для самореализации.

"Теперь таких молодежных центров станет 16. А в ближайшее время откроются еще два - в Запорожской и Херсонской областях. То есть мы объединяем наши лучшие практики, наработки и инициативы. Движение инфраструктура наших молодежных центров уже приобретают общероссийский масштаб и охват. Они будут работать во всех федеральных округах - от Сахалина до Калининграда, от Белого до Азовского и Черного морей, от Ямала до Новороссии", - сказал глава государства.

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