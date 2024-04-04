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Страны НАТО заявили о создании миссии на Украине

18:00
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Об этом объявил глава польского МИД Радослав Сикорский

На Украине создается совместная миссия стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его цитирует РИА Новости. Дипломат при этом отметил, что это не означает прямое вступление Альянса в конфликт.

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Представители НАТО будут координировать, обучать и планировать действия вооруженных сил Украины. При этом Сикорский заметил, что обучение украинских войск большей частью будет проходить в Польше.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия ведет специальную военную операцию на Украине. Ее цель – "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Об этом не раз заявлял президент России Владимир Путин.

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