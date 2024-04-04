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Москвичей пригласили на конкурс "Центр новых возможностей"

18:29
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Цель мероприятия - развитие инфраструктуры центров дневного пребывания для детей с инвалидностью

Благотворительный фонд "Страна для детей" при поддержке уполномоченного при президенте по правам ребенка проводит приуроченный к Году семьи всероссийский грантовый конкурс "Центр новых возможностей".

Как рассказали организаторы, цель мероприятия - развитие инфраструктуры центров дневного пребывания для детей с инвалидностью. Победители конкурса получат на создание и открытие центра грант в размере до 2 000 000 рублей.

Заявки принимаются до 15 апреля. Подробная информация представлена здесь.

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