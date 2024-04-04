Арестованы еще трое задержанных за терроризм в Дагестане

Это россиянин и двое граждан Таджикистана

Еще трое задержанных за участие в террористической организации арестованы в Дагестане. Соответствующее решение вынес суд Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верховного суда республики.

Один из арестованных уже получил гражданство России. Еще двое– граждане Таджикистана. Все они отправятся под арест до 1 июня 2024 года. Отмечается, что арестованные являются членами международной преступной группировки.

Напомним, 22 марта террористы атаковали "Крокус сити холл". Они расстреливали людей, а затем подожгли здание концертного зала. Погибли 145 человек.

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