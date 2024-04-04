Первый штраф за нападение собаки на человека выписали в Петербурге

Владелец пса заплатит 10 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге впервые выписали штраф за нападение собаки на человека. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь.

Он подчеркнул, что это первое решение с момента принятия поправок в КоАП десять месяцев назад.

Владелице собаки выписан штраф в размере 10 тысяч рублей. Нападение пса причинило средний вред здоровью пострадавшего. Виновная привлечена к ответственности по части 3 статьи 8.52 КоАП.

Всего за это время в городское управление ветеринарии поступило три подобных дела. Правда пока протоколы "путешествовали" из полиции к чиновникам, срок исковой давности по ним истек.

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