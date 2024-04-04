Путин велел устранить разрыв в зарплатах между регионами

И увеличить долю отечественных товаров в ближайшие шесть лет

В зале - более 600 делегатов со всей страны. Это не только руководители профсоюзных объединений, советов и комиссий, но и депутаты, а также члены правительства. Только так - в тесном диалоге, а иногда даже в спорах общественников и представителей власти - реализуется главная цель: защита прав российских работников. Чтобы люди, которые честно трудятся, зарабатывали больше и жили лучше.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

Я знаю, в том числе и по своему собственному опыту работы в правительстве, что в комиссии порой проходят весьма напряжённые споры и острые дискуссии. Одни коллеги говорят о целесообразности принятия тех или иных решений, но некоторые представители правительства прямо говорят: нет, это не пройдет, профсоюзы не пропустят.

Важнейший вопрос сейчас - подготовка кадров. Для этого запустят профильный нацпроект. Образование должно стать еще более качественным, доступным и ориентироваться, прежде всего на реальные нужды российской экономики. Чтобы поддержать высшие учебные заведения, говорит Владимир Путин, решено продлить программу "Приоритет 2030".

Предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объёмах, чем сейчас. Это и есть структурные изменения в экономике, обеспечение темпов ее роста, темпов роста ВВП и достойные заработные платы. У нас выбора большого нет: Или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.

Квалифицированные кадры, уверен президент, будут работать только там, где их труд достойно оплачивается. Без задержек и в полном объеме. Это первостепенная задача государства - забота о людях.

К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей, что позитивно отразится на зарплатах и в экономике, и в бюджетной сфере. Кстати, правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы. Это сложная работа, она капиталоемкая, но, конечно, она нужна.

Особо отмечает Путин вклад профсоюзов в поддержку участников специальной военной операции.

Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне поблагодарить всех за эту работу, спасибо вам большое. В том числе хочу выразить слова благодарности и тем, кто сейчас, по сути, возрождает систему профсоюзов, защиты интересов и прав трудящихся на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии.

Россию, говорит глава государства, буквально вынудили защищать свои интересы с оружием в руках. И в этот сложный период ключевую роль играет единство нашего многонационального народа. Это важно сохранить во что бы то ни стало.

У нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в "Крокусе" было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведет себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается.

Противники России действуют всеми доступными методами. Экономические санкции - лишь один из инструментов достижения главной цели. Но запас прочности у государства и экономики - колоссальный.

Мы не переводим экономику тем не менее на военные рельсы, все у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Мы не отменяем никаких социальных гарантий работников, мы их полностью соблюдаем, и не просто соблюдаем, а даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение. Я очень рассчитываю на нашу совместную, консолидированную работу для достижения общенациональных целей.

Важнейшая задача профсоюзов, подчеркивает Путин, способствовать качественному обновлению российской экономики. Буквально подталкивая руководство предприятий к модернизации.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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