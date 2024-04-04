Большая вода пришла в 34 российских региона

В Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации

Ирина Федорова живет в Тихвине уже 60 лет. Здесь ее родовое гнездо. За долгие годы к весеннему половодью уже давно привыкла. Но в этом году воды здесь гораздо больше. Снежная зима и аномальное тепло сделали свое дело. Без помощи спасателей на этот раз не обойтись. Нужно установить мостки по затопленному участку до самого дома. Такие конструкции - как высокие тротуары. Люди из года в год приспосабливаются как могут, потому что переезжать отсюда не хотят.

Высокая вода приходит сюда каждый год, потому что местные реки, расположенные с двух сторон города, весной одновременно выходят из берегов. Сейчас подтопленных домов уже 82. Вдвое больше, чем накануне. Через неделю, когда по прогнозам синоптиков, должно снова потеплеть, здесь ждут резкий подъем воды. И тогда даже мостки могут не спасти. Уровень уже на критической отметке - полметра. Под угрозой старинный Тихвинский монастырь и музей-усадьба композитора Римского-Корсакова.

В центре города развернут оперативный штаб МЧС, там дежурят спасатели. Каждый день обходят затопленные дома, предлагают пострадавшим помощь и эвакуацию. Но люди в основном отказываются.

Сложная обстановка этой весной в Оренбургской области. Люди бросают не только дома. Безответственные владельцы - даже животных. Собак в одном из СНТ спасли местные зоозащитники. Хвостатых даже не спустили с цепи. Сейчас они в безопасности. А диким копытным приходится выживать самим. Чтобы спастить, косули становятся водоплавающими.

В Оренбурге затоплены уже более двух тысяч приусадебных участков на территории 15 муниципальных образований. Людей продолжают эвакуировать. В Сорочинске предупреждают о критическом повышении уровня воды в реке Самара.

Самая сложная ситуация - на востоке Оренбургской области. Ириклинское водохранилище на пределе. До его заполнения осталось всего полметра. Из-за паводка в Алтайском крае закрытыми остаются семь дорог. Нервы сдали у главы сельсовета Солнечное Алексея Дурова. Он лично измерил уровень воды, проплыв по одной из улиц.

Из-за паводка затопило и коттеджный поселок в подмосковных Химках. Двухэтажная "Маленькая Шотландия" в деревне Пикино - теперь еще одна маленькая Венеция в России. Людям приходится передвигаться по улицам на лодках. В домах отключено электричество и отопление. А коммунальные службы откачивают талую воду уже вторые сутки.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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