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Военный эксперт Коротченко оценил вероятность отправки войск НАТО на Украину

07:55
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Готов ли альянс к эскалации?

Насколько реален риск того, что страны НАТО всё же отправят своих военных на Украину? Осознают ли западные политики, какой ответ может дать на это Россия? И что будет представлять из себя некая "миссия НАТО на Украине", о создании которой было сказано в Брюсселе?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Отправка или неотправка войск НАТО на Украину будет зависеть от целого ряда факторов. Если мы говорим про военно-техническую возможность, то на территории Украины уже есть соответствующая инфраструктура в виде командных центров и пунктов боевого управления. Что касается политического решения - в НАТО просчитывают варианты российского ответа. Мы же абсолютно четко сказали - любые натовские подразделения, вошедшие на территорию Украины, будут уничтожаться российским высокоточным оружием в приоритетном порядке", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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