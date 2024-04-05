Как Украина немецкую полицию без штанов оставила

Баварские стражи порядка - в растерянности

В Баварии полицейские обратились в профсоюз с вопросом: а когда будут выдавать новую форму? Дни складываются в недели, недели переходят в месяцы, а новых штанов, и курток, и кителей нет как нет!

Профсоюз полицейских Баварии записал ролик, где блюстители порядка ведут невесёлый диалог. И выходят из машины без нижней части униформы. Немецкая пресса подняла шум. Как они за преступниками бегать будут? И как будет выглядеть задержание подозрительных лиц? Ведь граждане просто растеряют всякое уважение к власти. С пистолетом - и без штанов? Не может германский полицейский выглядеть, как нищеброд с помойки!

Профсоюз призвал МВД прекратить это позор и разъяснить, наконец, когда полицейским выдадут штаны во избежание потери авторитета? Министерство внутренних дел пояснило: просто нарушены цепочки поставок в связи с военной операцией на Украине. Вот те раз! Баварские полицейские почесали в голове и задумались: что, их штаны отправляют в Киев? В рамках поддержки Зеленского? И кто их там носит?

Форму для полицейских в Баварию - это на юге Германии - доставляют из другой федеральной земли - Нижней Саксонии, что на северо-западе. Путь неблизкий. Проблему надо решать. В МВД Германии нашли быстрое решение. К 2030 году в городе Хоф в Баварии откроют свой логистический центр с униформой. Всего-то 6 лет подождать, и штанов будет - бери не хочу. А пока вот так.

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