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Ремонтная бригада погибла в Новой Каховке после атаки дрона ВСУ

19:29
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Сброшенная мина убила двоих ремонтников

Ремонтная бригада погибла сегодня в Новой Каховке после атаки дрона ВСУ. Гражданские специалисты восстанавливали мобильную связь, когда на них с БПЛА прилетела мина. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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Он отметил, что один из пострадавших погиб сразу. Двоих раненых успели затащить в подъезд дома. Однако скорая, которая прибыла по вызову, была атакована БПЛА. Медики не пострадали лишь чудом.

Оказать помощь на месте не представлялось возможным. Нужно было везти раненых в больницу. Однако дроны не выпускали врачей с пострадавшими из укрытия. В итоге молодой монтер умер. Бригадир в тяжелом состоянии в больнице.

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