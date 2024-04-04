Собянин рассказал об археологических находках времен основания Москвы

Среди артефактов керамические сосуды и украшения

Старинные керамические сосуды и украшения времен основания Москвы находят археологи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что большинство артефактов обнаружили в районе исторического центра – Китай-города.

"Среди них домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками. Находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Жители покупали керамику, завезенную из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а также привозные украшения из Византии", – отметил глава Москвы.

Первое упоминание города датируется 4 апреля 1147 года. В то время у москвичек были популярны стеклянные украшения. К сожалению, браслеты и бусы не сохранились из-за хрупкости материала. Теперь археологи собирают их по крупицам.

Реставраторам удалось восстановить и горшок с линейным орнаментом. Высота сосуда 28 сантиметров. В такой посуде жители Москвы готовили себе пищу в XII столетии.

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