ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал об археологических находках времен основания Москвы

19:31
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Среди артефактов керамические сосуды и украшения

Старинные керамические сосуды и украшения времен основания Москвы находят археологи. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что большинство артефактов обнаружили в районе исторического центра – Китай-города.

Собянин: Реконструкция Центрального московского ипподрома завершится в 2026 году
Собянин: Более 250 млн мнений собрано на портале "Активный гражданин" за 10 лет

"Среди них домонгольская керамика и стеклянные браслеты, датируемые XII–XIV веками. Находки указывают на то, что к XII веку Москва была довольно развитым городом-крепостью. Жители покупали керамику, завезенную из Ирана, Хорезма и Золотой Орды, а также привозные украшения из Византии", – отметил глава Москвы.

Первое упоминание города датируется 4 апреля 1147 года. В то время у москвичек были популярны стеклянные украшения. К сожалению, браслеты и бусы не сохранились из-за хрупкости материала. Теперь археологи собирают их по крупицам.

Реставраторам удалось восстановить и горшок с линейным орнаментом. Высота сосуда 28 сантиметров. В такой посуде жители Москвы готовили себе пищу в XII столетии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Археолог
Археолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.