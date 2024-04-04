Ядерную установку обесточили после взрывов в Харькове

"Источник нейронов" лишился электроснабжения

Ядерная установка "Источник нейронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения. Объект перешел на аварийное обеспечение энергией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госинспекцию ядерного регулирования Украины.

Отмечается, что внешняя линия была отключена после ударов по городу. Сразу после заработали аварийные дизель-генераторы. Ситуация с радиацией на площадке остается в пределах нормы.

Ведомство сообщает, что установка предназначена для исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии. На ней также производят медицинские радиоизотопы.

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