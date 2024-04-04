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Ядерную установку обесточили после взрывов в Харькове

20:38
  • четверг
  • 04 апреля 2024

"Источник нейронов" лишился электроснабжения

Ядерная установка "Источник нейронов" в Харькове лишилась внешнего электроснабжения. Объект перешел на аварийное обеспечение энергией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госинспекцию ядерного регулирования Украины.

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Отмечается, что внешняя линия была отключена после ударов по городу. Сразу после заработали аварийные дизель-генераторы. Ситуация с радиацией на площадке остается в пределах нормы.

Ведомство сообщает, что установка предназначена для исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии. На ней также производят медицинские радиоизотопы.

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