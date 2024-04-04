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Девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки

20:58
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Ребенок жив и получает необходимую медпомощь

В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из пневматической винтовки. ЧП произошло в Кизлярском районе, сообщает РИА Новости. Оружие принадлежало отцу 15-летней школьницы. 

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Девочка получила касательное ранение головы. Ее доставили в больницу и там оказывают всю необходимую медицинскую помощь. 

Прокуратура республики начала расследование этого инцидента. Там говорят, что предстоит дать правовую оценку случившемуся. Отцу ребенка придется ответить на вопрос - каким образом винтовка попала в руки несовершеннолетней. 

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