Девочка случайно выстрелила в себя из пневматической винтовки

Ребенок жив и получает необходимую медпомощь

В Дагестане ребенок случайно выстрелил в себя из пневматической винтовки. ЧП произошло в Кизлярском районе, сообщает РИА Новости. Оружие принадлежало отцу 15-летней школьницы.

Девочка получила касательное ранение головы. Ее доставили в больницу и там оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура республики начала расследование этого инцидента. Там говорят, что предстоит дать правовую оценку случившемуся. Отцу ребенка придется ответить на вопрос - каким образом винтовка попала в руки несовершеннолетней.

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