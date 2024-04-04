Байден предупредил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным миссиям

Он предложил немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров

Джо Байден в телефонном разговоре предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным миссиям. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер обсудил с израильским коллегой ситуацию в Секторе Газа.

Байден посоветовал Израилю представить и реализовать конкретные шаги, чтобы предотвратить удары по мирному населению. А также уберечь от таких атак сотрудников гуманитарных организаций. В Белом доме добавили, что политика США по Сектору Газа будет определяться после оценки действий, которые предпримет Израиль.

Американский президент призвал к немедленному прекращению огня и защите мирных жителей. Он также предложил воспользоваться переговорщиками, для улаживания конфликта.

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