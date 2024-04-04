ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден предупредил Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным миссиям

21:37
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Он предложил немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров

Джо Байден в телефонном разговоре предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости ударов по гуманитарным миссиям. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер обсудил с израильским коллегой ситуацию в Секторе Газа.

Израиль дополнительно призывает резервистов
Восемь человек погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску

Байден посоветовал Израилю представить и реализовать конкретные шаги, чтобы предотвратить удары по мирному населению. А также уберечь от таких атак сотрудников гуманитарных организаций. В Белом доме добавили, что политика США по Сектору Газа будет определяться после оценки действий, которые предпримет Израиль.

Американский президент призвал к немедленному прекращению огня и защите мирных жителей. Он также предложил воспользоваться переговорщиками, для улаживания конфликта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Грузовики с гуманитарной помощью
Грузовики с гуманитарной помощью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.