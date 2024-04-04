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Американские журналисты требуют через суд сведения о здоровье Байдена

21:17
  • четверг
  • 04 апреля 2024

Представители CNN уверены, что у президента проблемы с памятью

CNN запросил через суд у Министерства юстиции США доступ к аудиозаписям бесед с президентом США Джо Байденом. Речь идет о допросах спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении секретных документов. Об иске сообщает РИА Новости.

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Журналисты взбудоражены описанием американского лидера, сделанным спецпрокурором. Заинтересовалась им и общественность. Но в доступе лишь стенограммы. А они не отражают когнитивные способности Байдена. CNN предлагает и другим журналистам присоединиться к иску.

Напомним, в феврале Хёр решил не возбуждать уголовное дело против Байдена. Хотя и доказал, что президент умышленно хранил секретные документы дома. По мнению спецпрокурора, память Байдена "серьезно ограничена".

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