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Главу Мурманской области Чибиса успешно прооперировали

07:15
  • пятница
  • 05 апреля 2024

На него было совершено нападение с ножом

Глава Мурманской области Андрей Чибис, на которого накануне в городе Апатиты было совершено нападение, успешно прооперирован. Сейчас он находится в реанимации. Расследование дела взял под личный контроль руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе администрации, после встречи губернатора с гражданами в местном доме культуры неизвестный напал на него и нанес удар ножом. Злоумышленника на месте задержали сотрудники Росгвардии. Пришлось применить табельное оружие. Уже установлено, что он - местный житель. Врачи заявили, что угрозы жизни губернатора сейчас нет.

"Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме была оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран. Пациент находится в палате реанимации интенсивной терапии, под наблюдением", - сообщил Дмитрий Панычев, глава Минздрава Мурманской области.

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