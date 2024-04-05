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ВС России ведут активное наступление на запорожском участке

08:32
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Уничтожены несколько вражеских пикапов и БТР

На запорожском участке фронта российские подразделения ведут активное наступление в районе Работина и Вербового. Уничтожены несколько вражеских пикапов и БТР "Буцефал". На херсонском направлении ликвидирована РСЗО "Град" и сбиты более 30 беспилотников.

Бойцы штурмового отряда заняли опорник ВСУ в районе Новомихайловки и двое суток отражали контратаки противника. В ходе боя рядовой Родомир Максимов обошел врага с фланга и ликвидировал группу радикалов. Даже получив ранение, он смог подбить американский БТР "Maкс Про". За двое суток обороны Родомир уничтожил 27 националистов и, пройдя по минному полю, привел подкрепление раненым товарищам. За героизм он представлен к государственной награде.

На авдеевском направлении самоходные установки "Акация" уничтожили минометный расчет и склад боеприпасов националистов. Били с закрытой огневой позиции на расстояние более 18 километров. Корректировку огня вели с помощью беспилотника "Орлан-30". И не допустили переброски резервов неприятеля.

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