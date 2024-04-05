ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Представлены новые герои СВО

08:33
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Гвардии сержант Артем Гончаров успешно командовал расчетом гаубицы

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО.

Гвардии сержант Артем Гончаров, командуя расчетом гаубицы, вел точный огонь по указанным целям, поддерживая наступление наших штурмовых отрядов. Несмотря на ответные удары вражеской артиллерии и минометов, Артем с товарищами уничтожили БТР и свыше десяти боевиков. Оборона противника была прорвана, и он отступил.

Гвардии рядовой Максим Майборода, старший наводчик боевой машины РСЗО "Ураган", получив координаты цели, не оставил ни единого шанса колонне радикалов. О ее скрытном передвижении сообщила разведка, и расчет нашей реактивной артиллерии ударил по врагу. Техника и живая сила ВСУ были полностью уничтожены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.