Гвардии сержант Артем Гончаров успешно командовал расчетом гаубицы

В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военнослужащих в зоне СВО.

Гвардии сержант Артем Гончаров, командуя расчетом гаубицы, вел точный огонь по указанным целям, поддерживая наступление наших штурмовых отрядов. Несмотря на ответные удары вражеской артиллерии и минометов, Артем с товарищами уничтожили БТР и свыше десяти боевиков. Оборона противника была прорвана, и он отступил.

Гвардии рядовой Максим Майборода, старший наводчик боевой машины РСЗО "Ураган", получив координаты цели, не оставил ни единого шанса колонне радикалов. О ее скрытном передвижении сообщила разведка, и расчет нашей реактивной артиллерии ударил по врагу. Техника и живая сила ВСУ были полностью уничтожены.

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