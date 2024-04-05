С момента обострения конфликта в палестинском анклаве погибли около 33 тысяч мирных жителей

Армия Израиля продолжает обстрелы сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Под артиллерийским огнем ЦАХАЛ - центральная и западная часть Хан-Юниса и несколько кварталов города Рафах. С момента обострения конфликта в палестинском анклаве погибли около 33 тысяч мирных жителей, еще 75 с половиной тысяч получили ранения.

Накануне президент США Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нетаньяху дал понять, что Вашингтон готов пересмотреть свою политику по конфликту на Ближнем Востоке, если Тель-Авив не предпримет шаги по предотвращению ущерба мирному населению и сотрудникам гуманитарных организаций в секторе Газа. Кроме того, Байден заявил о немедленном прекращении огня и возобновлении переговоров с ХАМАС по освобождению заложников.

В пятницу по всему миру участники маршей гнева проведут акции у посольств США и Израиля в поддержку палестинцев. Накануне одна из них началась в столице Иордании Аммане.

Беспрецедентные меры безопасности предприняты на Храмовой горе в Иерусалиме в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан. Порядок в районе Старого города будут охранять более трех с половиной тысяч полицейских, дороги уже закрыты для движения транспорта. Ожидается, что на молитву в мечеть Аль-Акса придут около 100 тысяч верующих.

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