Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Затмение в Овне

Овны

Солнечное затмение в вашем знаке выведет вас на первый план. Все взоры обращены на вас, не теряйтесь и используйте внимание к собственной персоне в своих целях.

Тельцы

Вам придется поработать с глубоко личными темами, которые вы хотели бы забыть или спрятать в своем сердце. Сделайте усилие и займитесь тем, чего боитесь.

Близнецы

Вы сблизитесь с коллегами, членами группы или чата, в котором состоите. Это время, когда двери в новые коллективы открываются - шагайте смелее, если вам интересно.

Раки

Покажите свои способности, и продвижение по карьере или удача в бизнесе не заставят себя ждать. Если не решаетесь или не готовы – вот вам зона роста.

Львы

Вас заинтересуют иностранные языки, путешествия, новые маршруты. Это хорошее время для принятия решения касательно учебы, выбора преподавателя.

Девы

В близких отношениях пробежит искра страсти, а в финансовых окончательно сформируется итог. Вы безошибочно определите, что хотите делать дальше, а что нет.

Весы

Вы прочувствуете, как живется в союзах, которые вы заключили. Комфортно ли вам в браке, дружеских отношениях, бизнес-партнерстве, стоит ли вам продолжать?

Скорпионы

Берегите себя и наблюдайте за собой: чего вам хочется, где болит? Затмение укажет на слабые стороны вашего организма, будьте чувствительны к сигналам тела.

Стрельцы

В этот день вы почувствуете особую близость в отношениях с родителями, детьми или теми, о ком заботитесь. Затмение может выявить вашу предпринимательскую жилку.

Козероги

Переезд, покупка или продажа недвижимости, ремонт – эти темы активирует солнечное затмение. Все происходящее сегодня будет долго влиять на вашу семейную жизнь.

Водолеи

Не молчите: ваше красноречие сегодня будет убедительным. У вас будет возможность провести важный разговор, необходимость которого давно назрела.

Рыбы

Затмение покажет, как вы предпочитаете тратить свои деньги, что вы цените и как относитесь к экономии. Понаблюдайте за этим и сделайте честные выводы.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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