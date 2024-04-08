Гороскоп на сегодня, 8 апреля, для всех знаков зодиака

Затмение в Овне
Овны
Солнечное затмение в вашем знаке выведет вас на первый план. Все взоры обращены на вас, не теряйтесь и используйте внимание к собственной персоне в своих целях.
Тельцы
Вам придется поработать с глубоко личными темами, которые вы хотели бы забыть или спрятать в своем сердце. Сделайте усилие и займитесь тем, чего боитесь.
Близнецы
Вы сблизитесь с коллегами, членами группы или чата, в котором состоите. Это время, когда двери в новые коллективы открываются - шагайте смелее, если вам интересно.
Раки
Покажите свои способности, и продвижение по карьере или удача в бизнесе не заставят себя ждать. Если не решаетесь или не готовы – вот вам зона роста.
Львы
Вас заинтересуют иностранные языки, путешествия, новые маршруты. Это хорошее время для принятия решения касательно учебы, выбора преподавателя.
Девы
В близких отношениях пробежит искра страсти, а в финансовых окончательно сформируется итог. Вы безошибочно определите, что хотите делать дальше, а что нет.
Весы
Вы прочувствуете, как живется в союзах, которые вы заключили. Комфортно ли вам в браке, дружеских отношениях, бизнес-партнерстве, стоит ли вам продолжать?
Скорпионы
Берегите себя и наблюдайте за собой: чего вам хочется, где болит? Затмение укажет на слабые стороны вашего организма, будьте чувствительны к сигналам тела.
Стрельцы
В этот день вы почувствуете особую близость в отношениях с родителями, детьми или теми, о ком заботитесь. Затмение может выявить вашу предпринимательскую жилку.
Козероги
Переезд, покупка или продажа недвижимости, ремонт – эти темы активирует солнечное затмение. Все происходящее сегодня будет долго влиять на вашу семейную жизнь.
Водолеи
Не молчите: ваше красноречие сегодня будет убедительным. У вас будет возможность провести важный разговор, необходимость которого давно назрела.
Рыбы
Затмение покажет, как вы предпочитаете тратить свои деньги, что вы цените и как относитесь к экономии. Понаблюдайте за этим и сделайте честные выводы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"