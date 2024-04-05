ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы

Повреждена электроподстанция

Российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных аппаратов на несколько регионов страны. Уничтожено более полусотни целей, есть повреждения на земле.

ПВО активно работала минувшей ночью в Морозовском районе Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, уничтожено более 40 дронов. В результате атаки была повреждена электроподстанция, специалисты уже работают над восстановлением энергоснабжения. О других повреждениях и пострадавших данных нет.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о попытке противника атаковать район Энгельса, где расположен военный аэродром. По данным главы региона, беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет.

Также российские военные предотвратили в ночь на 5 апреля террористическую атаку на Ейский район Краснодарского края. Местные власти сообщили, что ВС России сработали оперативно и слаженно, попытка теракта пресечена, разрушений на территории района нет. По данным Минобороны, за ночь российская ПВО уничтожила 44 беспилотника над Ростовской, по одному дрону над Саратовской, Курской и Белгородской областями. Еще 6 БПЛА было сбито над Краснодарским краем.

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