ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония запретила экспорт в Россию 164 категорий товаров

08:36
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Токио вновь расширяет антироссийские санкции

Японские власти решили запретить экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литий-ионных аккумуляторов и электроинструментов.
Южная Корея ввела новые санкции против России из-за КНДР

Как рассказало в пятницу, 5 апреля, Министерство экономики, промышленности и торговли Японии, запрещаются поставки хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов, электроинструментов.

Наряду с этим запрещается импорт из России непромышленных алмазов российского происхождения, сообщает РИА Новости.

Российская сторона уже указывала, что санкции приносят вред лишь их авторам. Эксперты подтверждают, что решение Запада прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба его собственной экономике — "Европа выстрелила себе в ногу, толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной".

Специалисты Всемирной торговой организации предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Япония
Япония
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.