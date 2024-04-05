Токио вновь расширяет антироссийские санкции

Японские власти решили запретить экспорт в Россию 164 видов товаров, в том числе автомобильного моторного масла, литий-ионных аккумуляторов и электроинструментов.

Как рассказало в пятницу, 5 апреля, Министерство экономики, промышленности и торговли Японии, запрещаются поставки хлороводорода, гидроксида алюминия, нитроцеллюлозы, труб для газо- и нефтепроводов, рения в кусках, порошке и в виде отходов, электроинструментов.

Наряду с этим запрещается импорт из России непромышленных алмазов российского происхождения, сообщает РИА Новости.

Российская сторона уже указывала, что санкции приносят вред лишь их авторам. Эксперты подтверждают, что решение Запада прекратить импорт российской нефти и газа не принесло ничего, кроме ущерба его собственной экономике — "Европа выстрелила себе в ногу, толкнув Россию к уходу от западных механизмов контроля и сделав ее еще более самостоятельной".

Специалисты Всемирной торговой организации предупредили, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира. Это может снизить экономический рост в странах с высокоинтегрированной экономикой.

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