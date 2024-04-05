Президент Франции нашел в разговоре угрозы

Утверждения французского президента Эмманюэля Макрона о том, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы разговаривал "вычурно и угрожающе", когда обсуждал с французским коллегой теракт в "Крокус сити холле", не соответствуют действительности. Такое заявление сделала в пятницу, 5 апреля, официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как написала спикер ведомства в своем Telegram-канале, в действительности Шойгу общался с Себастьяном Лекорню "достойно и по делу". Чтобы удостовериться в этом, Захарова предложила перечитать сообщение российского Минобороны, в котором приводятся подробности беседы.

При этом чиновница подчеркнула, что "церемониться с теми, кто спонсирует киевскорежимный беспредел, Россия не намерена".

Между тем пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина в настоящее время нет планов по контактам с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Прежде главы двух государств общались довольно часто — и по телефону, и лично.

Российская сторона не раз отмечала, что открыта к диалогу и сотрудничеству, однако происходить это должно на взаимной основе, с учетом интересов и обеспокоенностей Москвы.

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