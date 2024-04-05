Трамп заявил о готовности созвониться с Путиным по поводу теракта в "Крокусе"

В отличие от Байдена

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что созвонился бы с российским президентом Владимиром Путиным в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Об этом он заявил на фоне молчания действующего президента США Джо Байдена по поводу произошедшего в Подмосковье.

"Хью, я бы позвонил ему. Я бы позвонил ему. Я бы дал ему знать", - сказал Трамп ведущему Хью Хьюитту.

При этом Трамп не уточнил, что именно он хотел сказать Путину – предупредить об угрозе или выразить соболезнования.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 14 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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