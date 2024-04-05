Режим ЧС введен в Хабаровске из-за высокой радиации

Доступ на территорию ограничен

В Хабаровске из-за повышения радиационного фона ввели режим ЧС.

Превышение показателей зафиксировано в Индустриальном районе на улицах Суворова и Сидоренко. В настоящий момент доступ на территорию ограничен, передает РИА Новости.

Индустриальный район Хабаровска является промышленной зоной, где расположены несколько предприятий различного профиля. Причины повышения радиационного фона выясняются. Местные СМИ пишут, что источник выявлен в районе пункта приема металлов.

Угрозы для местных жителей нет, уточнили в администрации Хабаровска. На месте работают специалисты.

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