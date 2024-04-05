СК получил данные из мобильных телефонов напавших на "Крокус" террористов

Раскрыт процесс подготовки теракта

В телефонах обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" нашли возможные свидетельства связи между атакой на концертный зал и проведением специальной военной операции.

Следователи обнаружили в изъятых устройствах фотографии входов и подъездных путей к "Крокусу", а также изображения людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных домов.

Скриншоты входов в "Крокус" были отправлены утром 24 февраля – то есть в годовщину начала спецоперации.

Полученная информация дает основания думать, что "Крокус Сити Холл был выбран местом атаки по указанию куратора, который руководил террористами, сообщила официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Расследование уголовного дела продолжается. СК выясняет причастность к организации и финансированию теракта украинскими спецслужбами и международных исламистских преступных организаций.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 14 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

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