ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК получил данные из мобильных телефонов напавших на "Крокус" террористов

08:18
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Раскрыт процесс подготовки теракта

В телефонах обвиняемых  по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" нашли возможные свидетельства связи между атакой на концертный зал и проведением специальной военной операции.
Владельцы "Крокуса" отвергли версию о токсичных стройматериалах

Следователи обнаружили в изъятых устройствах фотографии входов и подъездных путей к "Крокусу", а также изображения людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных домов.

Скриншоты входов в "Крокус" были отправлены утром 24 февраля – то есть в годовщину начала спецоперации.

Полученная информация дает основания думать, что "Крокус Сити Холл был выбран местом атаки по указанию куратора, который руководил террористами, сообщила официальный представитель СКР России Светлана Петренко.

Расследование уголовного дела продолжается. СК выясняет причастность к организации и финансированию теракта украинскими спецслужбами и международных исламистских  преступных организаций.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

По последним данным, погибли 145 человек, 551 пострадал. Возбуждено уголовное дело. Арестованы 14 человек, четверо из них непосредственные исполнители теракта.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в "Крокус Сити Холле"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.