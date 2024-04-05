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Опубликовано видео с губернатором Чибисом после нападения

08:31
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Глава региона пришел в себя

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пришел в себя после операции и записал видеообращение.
Главу Мурманской области Чибиса успешно прооперировали

Он сообщил, что пришел в себя, и выразил благодарность медикам, которые спасли ему жизнь.

"Буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед, все будет хорошо", - сообщил он в своем telegram-канале.

В региональном Минздраве сообщили, что Чибис лежит в реанимации, он в тяжелом, но стабильном состоянии.

Нападение на Чибиса произошло накануне после его встречи с жителями города Апатиты. Злоумышленник ранил губернатора ножом в живот. Чибису удалось добраться до машины, после чего его экстренно госпитализировали.

Нападавший был ранен при задержании в ногу. Им оказался 42-летний местный житель. На допросе он рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Прокуратуре уточнили, что за подобное преступление в качестве наиболее строгого наказания предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

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