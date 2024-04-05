Российские военные выкопали скандально известную бронемашину "Азовец"

Бронеавтомобиль террористов оценивают в 5 миллионов долларов

Пропавшую скандально известную бронемашину украинского террористического нацбата "Азов" (запрещен в России) нашли под землей и выкопали российские военные. Место захоронения дорогостоящей техники указали россиянам местные жители.

"Азовец" был разработан в 2015 году как танк для ведения боя в условиях города, еще машину рекламировали как высокозащищенную тяжелую универсальную гусеничную платформу. Одну единицу бронеавтомобиля оценили в 5 миллионов долларов.

Разрекламированную технику собирали на территории тренировочной базы нацбата в цехах киевского завода АТЕК. В 2016 году сообщалось, что машина готова к испытаниям. Но позже их остановили: выяснилось, что в качестве приборов наблюдения на "супероружие" установили обычные камеры от домофонов. После возбуждения уголовного дела единственный экземпляр "Азовца" был похищен у разработчиков в Киеве, предполагалось, что его угнали боевики и спрятали на своей базе, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"