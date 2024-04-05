Появились подробности о мужчине, который напал на мурманского губернатора

Политик перенес операцию

Нападение на главу Мурманской области Андрея Чибиса совершил 42-летний житель города Апатиты. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, мужчина дождался, когда губернатор области закончит прием граждан города, и нанес ему удар ножом в живот. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан сотрудниками Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, связанное с осуществлением служебной деятельности. Российский уголовный кодекс предусматривает за это преступление наказание в виде лишения свободы вплоть до 20 лет. Прокуратура контролирует ход расследования.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, совершивший нападение на губернатора мужчина уже ранее был привлечен к ответственности за причинение вреда здоровью.

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