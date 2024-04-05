Генсек НАТО в 1992 году обещал России не вмешиваться в ее дела

Это подтверждает запись из архива национальной безопасности США

Манфред Вернер, занимавший в 1992 году пост генерального секретаря Североатлантического альянса, в разговоре с председателем Верховного Совета РСФСР Русланом Хасбулатовым заверил, что НАТО не станет вмешиваться во внутренние дела России и СНГ. Это следует из записи разговора политиков, обнародованной американским архивом национальной безопасности.

Беседа состоялась 25 февраля 1992 года во время визита Вернера в Москву. Политик утверждал, что "мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела России, а также во внутренние дела других независимых государств — членов СНГ".

При этом генсек НАТО утверждал, что альянс заинтересован в процветании России и выстраивании отношений с ней, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова порекомендовала германскому министру иностранных дел Анналене Бербок обзавестись учебником истории и купить жвачку, чтобы не нести чушь. Российская чиновница напомнила, что "это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России".

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил, что агрессивная политика НАТО в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе. Он подчеркнул, что "так долго продолжаться не может".

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