Аэропорт Саратова временно ограничил прием и отправку самолетов

Задержек на прилет и на вылет нет

После атаки беспилотника на Саратовскую область власти временно ограничили прием и отправку самолетов в международном аэропорту "Гагарин". Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, прибытие первого рейса в Саратов ожидается в 10.25, его выполнит из московского аэропорта "Шереметьево" авиакомпания "Победа".

Утром 5 апреля в Энгельсе ликвидировали БПЛА, пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков нет. По данным Минобороны, российские системы ПВО в ночь на пятницу сбили 53 украинских беспилотника в пяти регионах России, из них один - в Саратовской области.

По данным пресс-службы аэропорта "Гагарин", задержек рейсов на прилет и на вылет нет. Актуальная информация размещается на онлайн-табло, а также на сайте аэропорта. Убытие первого рейса из Саратова в пятницу ожидается в 10.55, уже идет регистрация пассажиров, передает РИА Новости.

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