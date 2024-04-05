Россия оценила планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд

Российский МИД предупредил о сопутствующих рисках

Планы Швеции создать базу НАТО на острове Готланд являются провокационной активностью. Такое заявление сделало в пятницу, 5 апреля, российское Министерство иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что стараниями Стокгольма и Брюсселя некогда мирное Балтийское море превращается в арену геополитической конфронтации в стремлении защититься от мнимой "российской угрозы".

Москва неоднократно предупреждала о рисках, возникающих в связи с военным освоением альянсом территорий новых членов НАТО на севере Европы, цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём утверждал, что Стокгольм не планирует размещать на территории своего государства постоянные базы Североатлантического альянса. При этом политик подтвердил, что "объединения НАТО будут действовать в Швеции".

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия активно реагирует на расширение НАТО на северо-западе своих границ и принимает меры для обеспечения своей безопасности. Раньше "у нас там не было войск — теперь будут", как и системы поражения, предупредил президент.

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