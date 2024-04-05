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Маск сравнил вступление Украины в НАТО с фильмом про ядерный апокалипсис

10:03
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Киев по-прежнему стремится вступить в альянс

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе.
Генсек НАТО в 1992 году обещал России не вмешиваться в ее дела

Бизнесмен прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина "станет членом НАТО". Как отметил Маск в соцсетях, "это буквально начало фильма про ядерный апокалипсис", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Украине создается совместная миссия стран НАТО. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что это не означает прямое вступление альянса в конфликт — представители военно-политического блока будут координировать, обучать и планировать действия ВСУ.

Тем временем главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил вероятность отправки военных НАТО на Украину. Эксперт отметил, что в НАТО просчитывают варианты российского ответа. Москва предупредила, что натовские подразделения, вошедшие на территорию Украины, будут уничтожаться российским высокоточным оружием в приоритетном порядке.

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