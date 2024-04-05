Нападение на губернатора Мурманской области: все подробности случившегося

Следователи допрашивают свидетелей, изучают круг общения и содержимое телефона подозреваемого

Сейчас Андрей Чибис в реанимации. Угрозы жизни нет. На операционный стол раненый попал после встречи с жителями Апатитов в местном доме культуры. В зале было около 300 человек. Общение затянулось до позднего вечера. На выходе из ДК на губернатора напал с ножом неизвестный. Чибис получил серьезное ранение в живот, но оставался в сознании. В тяжелом состоянии его доставили в больницу. Операция на брюшной полости длилась около часа.

"Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз, ушивание ран поврежденных органов. Сейчас в ближайший послеоперационный период пациент находится в палате реанимации интенсивной терапии под наблюдением", - сообщил Дмитрий Панычев, глава Минздрава Мурманской области.

Придя в себя, прямо в палате глава региона записал видеообращение - поблагодарил специалистов, которые боролись за его жизнь.

"Огромное спасибо хочу сказать нашим врачам, которые спасли, сделали все быстро, четко и правильно. Ну и, конечно, всем вам за то, что переживаете и поддерживаете. Спасибо огромное! Сейчас буду восстанавливаться - и дальше в бой. Только вперёд! Все будет хорошо!", - сказал он.

Нападавший попытался скрыться с места преступления. Сотрудник Росгвардии был вынужден применить табельное оружие, ранив его в ногу. Подозреваемый задержан. Ему оказали медицинскую помощь. Предположительно, это 42-летний житель Апатитов.

"В ходе допроса мужчина пояснил, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя ранее его не знал. Установлено, что ранее привлекался к ответственности по статье 115 УК за причинение легкого вреда здоровью", - рассказали в СК.

Его знакомые рассказали, что мужчина ранил ножом коллегу. С тех пор с ним боялись работать. По данным журналистов, в послужном списке подозреваемого также многочисленные нарушения ПДД. Два года назад его лишили водительских прав, что не помешало мужчине вновь сесть за руль.

Следователи допрашивают свидетелей, изучают круг общения и содержимое телефона подозреваемого. Назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. На учете в диспансере он не состоял, но в СМИ появилась информация, что подозреваемый якобы слышал голос, который и толкнул его на преступление. Максимальный срок, который может грозить задержанному, - 20 лет лишения свободы.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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