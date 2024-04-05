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Принял командование: о подвиге рядового Родомира Максимова

11:44
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Он получил ранение, но продолжил защищать позиции

Штурмовому отряду 68-го армейского корпуса группировки "Восток" командование поставило задачу захватить и удержать опорный пункт ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР. В результате скоротечного боя противник отступил. Удерживать опорник небольшому отряду пришлось двое суток, и все это время националисты не оставляли попыток отбить высоту. Использовали артиллерию, минометы и бронетехнику.

После того, как командир наших штурмовиков был ранен, командование на себя принял рядовой Родомир Максимов. Его тоже ранили дважды, но он с товарищами продолжал защищать позиции и лично уничтожил 27 украинских боевиков. Затем рядовому Максимову удалось по минному полю добраться до своих и привести подкрепление. Родом Родомир из Якутии. Служить в зону СВО пришел связистом, но сразу же попросился в штурмовики. Героя с позывным "Бурхат" командование представило к высокой государственной награде.

В приграничных с Белгородской областью районах Украины работают наши артиллеристы. Расчеты гаубиц Д-30 группировки прикрытия границы ведут огонь на дальности более 15 километров, и чаще всего - в темное время суток, когда ВСУ пытаются подвезти боеприпасы и ротировать личный состав. На противника обрушиваются осколочно-фугасные снаряды. Плотный огонь не оставляет врагу шансов выполнить задуманное.

После теракта в "Крокус сити холле" отмечается значительный рост числа желающих служить по контракту. По всей стране в пунктах отбора - очереди. В Свердловской области всего за две недели уже 550 обращений.

Всего с начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы России поступили уже более 100 тысяч человек. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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