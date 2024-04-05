НАТО придумала фонд помощи для Киева в качестве утешения

В альянс Украину не возьмут

Полицейские в Баварии идут на работу, одетые наполовину. Без штанов их оставил Киев. Об этом профсоюз, снявший ролик, прямо пишет в субтитрах. Из-за огромной дыры в бюджете полиция месяцами ждет поставок униформы. Мужчинам этим летом придется носить зимние брюки. А женщинам остаются только юбки. Новички же станут проходить обучение в том, что сами принесут.

То ли еще будет. Накануне с юбилейного саммита НАТО дипломаты и политики разъехались по домам с хмурыми лицами. Йенс Столтенберг хочет создать фонд помощи Киеву размером 100 миллиардов евро. По версии агентства Bloomberg, это компенсация Украине за отказ принимать ее в альянс. И теперь важно придумать, как бы стрясти эти деньги с избирателей - с тех самых фермеров, рестораторов и полицейских, донашивающих последние штаны. Пока используются манипуляции в духе "не заплатим Киеву, Россия победит".

Что характерно, госсекретарь США Блинкен в Брюсселе на саммите НАТО, говоря про поддержку Украины, в каждое предложение вставил слово "мы". То есть скинуться должны все 32 страны НАТО. Если Европа все же пойдет на создание 100-миллиардного фонда помощи Киеву, Вашингтону останется выделить украинским партнерам 16, а не 60 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

Вслед за коллегой из Польши Радославом Сикорским Блинкен оговорился про создание неких вооруженных подразделений на Украине, которые сейчас и в будущем могли бы "сдерживать агрессию и защищаться от нее". Все это без важных подробностей звучит как мистификация. Поодиночке страны ЕС отмахиваются от идеи отправить войска на украинский фронт. А вот увеличить траты на военные расходы, не общие, свои собственные, готовы многие. Борис Писториус заявил - Бундесверу выделят дополнительно 6,5 миллиарда евро. По словам Дэвида Кэмерона, бюджет британского минобороны с 2020-го по 2025-й вырастет на 24 миллиарда фунтов. Украине же пусть помогают другие, прямо сказал глава МИДа Великобритании.

Суть же поведения США проста: пусть Украина и ЕС будут уверены, что Штаты помогут. Но платят за свои проблемы сами.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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