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Более 30 регионов России находятся во власти паводков

11:55
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Стихия разгулялась в Оренбургской и Самарской областях, Алтайском крае

Поселок Малый Кумачок в Орске превратился в остров. Люди готовят все подручные средства. На месте работают спасатели, эвакуируют жителей и домашних животных. Под водой - дороги. Из берегов вышла река Урал. В Оренбургской области подтопило более тысячи домов и трех с половиной тысяч садовых участков. Эвакуировали более двух тысяч жителей. Этой ночью спасатели вывозили людей сразу из нескольких поселков - их разместили в пунктах временного пребывания или у родственников. В регионе введен режим ЧС.

В Алтайском крае подтоплены более пятисот приусадебных участков и более ста жилых домов. Спасатели откачивают воду, организуют лодочные переправы, привозят жителям продукты и предметы первой необходимости. Десятки людей вывезли в безопасные населенные пункты.

В Самарской области подтопило дороги и несколько поселков. Те, кто решил остаться в своих домах, вынуждены переселиться на верхние этажи.

Режим ЧС ввели и в Челябинской области. Несколько сел оказались отрезанными от внешнего мира. Дороги размыло - пришлось организовать объезды. Вода подступила вплотную к частным домам и участкам.

От паводков пострадали Пензенская и Новосибирская области, республика Башкортостан. Спасатели ликвидируют последствия весеннего половодья, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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Весенние паводки
Весенние паводки
Весенние паводки
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Весенние паводки
Весенние паводки
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
Сотрудники МЧС эвакуируют жителей из зоны паводка
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