Более 30 регионов России находятся во власти паводков

Стихия разгулялась в Оренбургской и Самарской областях, Алтайском крае

Поселок Малый Кумачок в Орске превратился в остров. Люди готовят все подручные средства. На месте работают спасатели, эвакуируют жителей и домашних животных. Под водой - дороги. Из берегов вышла река Урал. В Оренбургской области подтопило более тысячи домов и трех с половиной тысяч садовых участков. Эвакуировали более двух тысяч жителей. Этой ночью спасатели вывозили людей сразу из нескольких поселков - их разместили в пунктах временного пребывания или у родственников. В регионе введен режим ЧС.

В Алтайском крае подтоплены более пятисот приусадебных участков и более ста жилых домов. Спасатели откачивают воду, организуют лодочные переправы, привозят жителям продукты и предметы первой необходимости. Десятки людей вывезли в безопасные населенные пункты.

В Самарской области подтопило дороги и несколько поселков. Те, кто решил остаться в своих домах, вынуждены переселиться на верхние этажи.

Режим ЧС ввели и в Челябинской области. Несколько сел оказались отрезанными от внешнего мира. Дороги размыло - пришлось организовать объезды. Вода подступила вплотную к частным домам и участкам.

От паводков пострадали Пензенская и Новосибирская области, республика Башкортостан. Спасатели ликвидируют последствия весеннего половодья, всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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