В России увеличилась численность дальневосточных леопардов

В этом году ученые насчитали 129 взрослых особей и не менее 14 котят

Молодая самка дальневосточного леопарда вальяжно прогуливается по вершине скалы и совершенно не догадывается, что стала открытием для ученых. Пятнистая хищница - одна из тех, кто впервые показался перед фотоловушкой и пополнил популяцию редкой дикой кошки.

За прошедший год специалисты в ходе фотомониторинга обнаружили четыре новых взрослых особи дальневосточного леопарда. Это означает, что популяция растет, и сегодня в Приморье обитает уже 129 этих редких хищников. Кроме того, родилось не менее 14 пятнистых котят.

Ученые нацпарка "Земля леопарда" - в поисках подходящего дерева для установки фотоловушки. Видео - и фотомониторинг - основной способ изучения и подсчета пятнистого зверя. И чтобы понять, где может пройти леопард, нужно думать как леопард, говорят специалисты.

"Леопард чаще выбирает какую-то одну тропу без лишних препятствий и использует ее на протяжении длительного времени. И задача научного сотрудника - либо найти такие тропы, либо уже знать, где они находятся", - отметил Даниил Гончаров пресс-секретарь ФГБУ "Земля леопарда".

На территории нацпарка за животными следят более 420 камер. Обработать нужно сотни тысяч полученных фотографий и видео. Различают животных с помощью специальной программы по пятнам. Они как паспорт хищника. Пятнистый рисунок у каждого индивидуальный и неповторимый. С увеличением популяции дальневосточные леопарды расширяют и свой ареал.

Животным, конечно, не знакомо понятие "государственная граница", и для путешествия за рубеж им не нужен загранпаспорт. А дальневосточным леопардам есть куда отправиться: это и Северная Корея, и Китай. Чтобы понимать, кто из хищников уже переехал навсегда, а кто все еще турист, сотрудники нацпарка расширяют международное сотрудничество с соседними государствами по обмену данными. В этом году Россия и Китай планируют подписать соглашение о создании трансграничного резервата "Земля больших кошек".

"Сверка данных с фотоловушек там ведется несколькими агентствами, и задача - свести всех вместе с помощью компьютерной программы. Узнать, где какие леопарды проходят, получить четкие данные", - объяснил Виктор Бардюк, директор нацпарка "Земля леопарда".

Данные фотомониторинга раскрывают и новые секреты из жизни этих хищников. Например, ученые выяснили, что пятнистые кошки практически не конфликтуют с полосатыми, то есть с тиграми. А самка леопарда может долгое время жить на одной территории со своей дочерью,и не ссориться из-за жилья.

Дальневосточный леопард остается самой редкой дикой кошкой на планете и находится под охраной специалистов.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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