Стартовал второй сезон всероссийского проекта "Литературный марафон"

Прием заявок продлится до 28 июля

Попробовать свои силы в прозе и поэзии, узнать, как написать сценарий или нарисовать иллюстрации к книге: "Движение первых" запустило второй сезон всероссийского проекта "Литературный марафон". Он призван вовлечь школьников в творческую деятельность и помочь раскрыть их таланты.

Как заявляют организаторы, у каждого участника будет уникальная возможность создать свое произведение за 3 недели.

Прием заявок на сайте конкурса продлится до 28 июля. По итогам первого этапа определятся финалисты, а победителей объявят не позднее 1 октября. В конце декабря пройдет презентация сборника творческих работ наиболее талантливых ребят, а также церемония награждения.

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