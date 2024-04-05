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Танковые части ВС Белоруссии приведены в боевую готовность

09:55
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Начался очередной этап проверки

Очередной этап проверки боеготовности начался в Вооруженных силах Белоруссии. В готовность приведены танковые и инженерные части, сообщили в белорусском Минобороны.

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В военном ведомстве Белоруссии отметили, что проверка охватит танковые и инженерные воинские части. Также участвуют подразделения 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования. Все части приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению, передает агентство БелТА.

Личному составу частей предписано на штатном вооружении, военной и специальной технике выдвинуться на полигоны и в назначенную местность. С ними будут проведены учения и тренировки, сообщили в Минобороны Белоруссии.

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