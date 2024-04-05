Украина не получит приглашение в НАТО на июльском саммите

При этом альянс уверяет, что рано или поздно пригласит Украину

Украина не получит официальное приглашение вступить в Североатлантический альянс во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом в четверг, 4 апреля, рассказали информированные источники из числа чиновников альянса.

Как пишет The New York Times, НАТО не испытывает желания принимать в свой состав государство, из-за которого военно-политический блок может оказаться втянутым в конфликт.

Собеседники издания подчеркнули, что хотя Киев и жаждет получить официальное приглашение, во время июльского саммита НАТО этого не произойдет.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что потенциальное вступление Украины в НАТО станет началом фильма о ядерном апокалипсисе. Так бизнесмен прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина "станет членом НАТО".

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия в противоборстве с НАТО готова к любому развитию событий — безопасность и обороноспособность нашей страны надежно обеспечены.

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