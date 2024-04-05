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Очередная партия "убийц американских Bradley" отправлена в зону СВО

10:19
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Техника поставляется в рамках гособоронзаказа

Очередную партию боевых машин пехоты 3-го поколения поставила Министерству обороны России государственная корпорация "Ростех". БМП-3 называют уничтожителями американских боевых машин Bradley.

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Боевая техника поставляется в войска в рамках гособоронзаказа, передает РИА Новости. Российское военное ведомство получило БМП-3 от "Курганмашзавода" - подразделения холдинга "Высокоточные комплексы".

Ранее западные издания отметили, что ВС России стали чаще применять БМП-3 в зоне СВО в качестве штурмовых орудий, для ведения огня с закрытых огневых позиций. В свою очередь, "Ростех" выяснил, что боевая машина пехоты 3-го поколения эффективно поражает американские Bradley.

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