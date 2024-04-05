Тяжелое, но стабильное: новые подробности о состоянии мурманского губернатора

Вся помощь в необходимом объеме оказана

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, перенесший оперативное вмешательство после вооруженного нападения, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказал глава регионального министерства здравоохранения Дмитрий Панычев.

Как отмечается в Telegram-канале оперштаба Мурманской области, получившему ножевое ранение Чибису оказывают всю необходимую медицинскую помощь: выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз.

Как и полагается, в послеоперационный период Чибис находится в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением медиков.

Между тем пресс-секретарь Чибиса рассказала РИА Новости, что губернатор после нападения оставался в сознании, он успел до операции позвонить своей жене и успокоить ее. Прогнозы о восстановлении Андрея Чибиса после нападения пока делать рано, но сам он настроен очень оптимистично.

Тем временем депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что когда Андрей Чибис выходил из здания дома культуры в Апатитаах, где общался с местными жителями, на него напал вооруженным ножом преступник. Губернатора спасло то, что росгвардеец шел за ним и мгновенно среагировал на ситуацию. Он "буквально отшвырнул" преступника от Чибиса, но нападавший оказал сопротивление, поэтому пришлось применить оружие. После предупредительного выстрела в воздух росгвардеец ранил преступника в ногу, а затем скрутил и передал подоспевшим полицейским, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Офицер, защитивший мурманского губернатора, будет представлен к награде, пообещал Хинштейн. Депутат рассказал, что отважному росгвардейцу 41 год, он участник спецоперации и ветеран боевых действий, лейтенант полиции.

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