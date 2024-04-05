В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной

Идут ожесточенные бои
На Украине заявили об очень тяжелой ситуации в районе Часова Яра в ДНР.
В настоящее время там продолжаются бои, заявил представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный
"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются", - передает его слова агентство Reuters.
Из-за российского наступления украинская сторона несет высокие потери. ВСУ пора готовиться к боям за Харьков, уверен генерал СБУ в отставке Сергей Кривонос.
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России вошли в пригород Часова Яра, осталось порядка 500 метров. Он отметил, что за год ВСУ создали серьезный укрепрайон и заминировали территорию.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"