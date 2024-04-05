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В ВСУ признали ситуацию в районе Часова Яра сложной

10:41
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Идут ожесточенные бои

На Украине заявили об очень тяжелой ситуации в районе Часова Яра в ДНР.

В настоящее время там продолжаются бои, заявил представитель восточного командования ВС Украины Андрей Задубинный

"Ситуация там очень сложная, бои продолжаются", - передает его слова агентство Reuters.

Из-за российского наступления украинская сторона несет высокие потери. ВСУ пора готовиться к боям за Харьков, уверен генерал СБУ в отставке Сергей Кривонос.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что ВС России вошли в пригород Часова Яра, осталось порядка 500 метров. Он отметил, что за год ВСУ создали серьезный укрепрайон и заминировали территорию.

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