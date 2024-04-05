В ЛНР задержан мужчина, передававший Киеву данные о российских пограничниках

Его завербовали сотрудники СБУ

Федеральная служба безопасности России задержала мужчину, который с 2019 года помогал украинским спецслужбам устанавливать личности российских пограничников. Об этом в пятницу, 5 апреля, рассказали в управлении ФСБ по Луганской Народной Республике.

Мужчина признался, что его завербовали "на основе компрометирующих фактов". С 2019 года он выполнял поручения украинских кураторов, связанные с установкой персональных данных пограничников России, а также транспортных их средств.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области задержали потенциального террориста — он вступил в террористическую организацию и заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов.

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ. Он собирал сведения, которые могли быть использованы против безопасности России.

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