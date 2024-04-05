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Захарова уличила спецслужбы США в использовании журналистов в качестве шпионов

11:03
  • пятница
  • 05 апреля 2024

Могли бы писать о преступлениях киевского режима, но были заняты шпионажем

В США отметили год со дня задержания сотрудника американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, отметили, как умели: номер WSJ вышел с пустой передовицей и черно-белым лицом пойманного с поличным на шпионаже гражданина США с фразой "Здесь мог быть его репортаж".

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Захарова отметила, что Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим. И об обстрелах и убийствах боевиками журналистов, в том числе американских. Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью, подчеркнула дипломат.

Представитель МИД напомнила, что ни одна газета в США ни разу не вышла с подобным черным квадратом в поддержку американского журналиста Гонсало Лиры. Он провел 8 месяцев в пыточных СБУ, в итоге был убит. И уголовное дело в США по факту его убийства не возбуждали.

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