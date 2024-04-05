Грузию могут не пустить в ЕС из-за закона об иноагентах

Об этом предупредили в Госдепартаменте

Соединенные Штаты обеспокоены повторным внесением в парламент Грузии законопроекта об иностранных агентах, поскольку это может отрицательно отразится на процессе вступления страны в Евросоюз. Такое заявление сделал глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

По мнению чиновника, "предложенный в Грузии законопроект собьет ее с европейского пути, а также нанесет урон организациям демократического общества, которые улучшают жизнь граждан Грузии", сообщает ТАСС.

В 2023 году Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в интеграционное объединение, но при выполнении ряда условий, в числе которых – следование внешней политике Брюсселя.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Грузия — это сосед России, а потому наша страна заинтересована в стабильности и предсказуемости ситуации в Грузии. При этом он подчеркнул, что "ни одно суверенное государство не хочет вмешательства других стран во внутреннюю политику".

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