В МИД назвали число погибших мирных россиян от ударов ВСУ

С начала 2024 года

От украинских ударов по российской территории с начала 2024 года погиб 201 мирный житель.

Об этом в пятницу, 5 апреля, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

С начала года украинские военные выпустили 22 тысячи боеприпасов по гражданским объектам, передает РИА Новости.

В ночь на 5 апреля российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила массированную атаку украинских беспилотников на Ростовскую, Саратовскую, Курскую, Белгородскую области и на Краснодарский край. Пострадавших нет, есть разрушения на земле.

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